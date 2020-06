Ziobro odwołuje prokuratorów. Nie zdecydowali o areszcie dla oskarżonego m.in. o pobicie

Zobacz wideo Kowal o "chamskiej hołocie" Jarosława Kaczyńskiego

Do pobicia doszło w centrum Rudy Śląskiej na początku maja. 28-latek zaczepił 56-letniego bezdomnego, bił go i znęcał się. Policja udostępniła nagranie ze zdarzenia (zarejestrowane przez znajomego sprawcy), zwracając uwagę, że atak miał miejsce w biały dzień i nikt nie powiadomił policji.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna widoczny na nagraniu to 28-latek powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Prokuratorzy przedstawili mu dwa zarzuty. Za uszkodzenie ciała i zmuszanie do określonego zachowania poszkodowanego grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został objęty policyjnym nadzorem.

Teraz na polecenie Zbigniewa Ziobry prokurator rejonowy i jego zastępca zostali odwołani ze stanowisk - podaje TVN24. Wcześniej prokuratura w Katowicach zleciła przeanalizowanie postępowania. Ustalono, że podjęto błędne decyzje procesowe.

Zastrzeżenie dotyczyły m.in. postawienia (relatywnie łagodnego) zarzutu dotyczącego pobicia - naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres krótszy niż siedem dni, podczas gdy według analizy działania sprawcy mogły narazić życie pokrzywdzonego. Negatywnie oceniono także brak wniosku o areszt, podczas gdy podejrzany był wcześniej wielokrotnie karany i poszukiwany listem gończym za unikanie odbycia kary więzienia. Prokurator Generalny ocenił, że takie decyzje prokuratury rejonowej mogły narazić pobitego mężczyznę na kolejne ataki.