Ziobro odwołuje prokuratorów. Nie zdecydowali o areszcie dla oskarżonego m.in. o pobicie

sacress 10 minut temu Oceniono 2 razy 0

każdy taki ruch ziobry jest cenny, ale powinno być tego znacznie więcej, poza tym, żeby to nie były decyzje skalkulowane na promocję swojej osoby, to byłoby zupełnie co innego. Nie sądzę, że ci prokuratorzy chcieli sprawie ukręcić łeb. Jaki mieliby w tym interes? Ich kolega to był? Jak tak, to już powinni siedzieć.