Sędzia Tuleya nie stawi się przed Izbą Dyscyplinarną ani prokuraturą. "Można mnie doprowadzić"

Prokuratura Krajowa w lutym zwróciła się o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego Igora Tuleyi. Śledczy twierdzą, że sędzia Tuleya ujawnił m.in. dane i zeznania świadka, co naraziło bieg jednego ze śledztw. On sam nazwał zarzut "bzdurnym".

Sprawą uchylenia immunitetu sędziego ma zająć się we wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. To nowa izba, powołana w ramach zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez PiS. Wątpliwościami co do jej niezależności zajmuje się Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE. W związku z postępowaniem TSUE nakazał zawieszenie jej działalności do czasu zbadania sprawy. Igor Tuleya powiedział, że pojawi się przed budynkiem SN, ale na posiedzenie "tak zwanej Izby Dyscyplinarnej" się nie wybiera - podaje TVN24. W rozmowie ze stacją sędzia powiedział, że izba to nie jest "prawdziwy sąd, nie zasiadają tam niezawiśli sędziowie".

Sędzia wskazał na postanowienie TSUE o zastosowaniu środka tymczasowego wobec izby i ocenił, że stawiając się na jej posiedzeniu sam naruszyłby prawo. - Mi jako sędziemu nie wypada stawać przed takim dziwnym organem - stwierdził Tuleya. Zapowiedział, że jeśli izba wyda decyzję o uchyleniu immunitetu i będzie miał postawione zarzuty, to nie stawi się przed prokuraturą, gdyż to byłaby "kontynuacja bezprawia". - Jeśli prokurator jest na tyle odważny, by stawiać absurdalny zarzut, powinien być na tyle konsekwentny, by zastosować wobec mnie środki przymusu. (...) Można mnie aresztować albo doprowadzić siłą - powiedział Tuleya.

Iustitia i Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów wspierają Tuleyę

Za Tuleyą wstawia się środowisko sędziowie w Polsce i za granicą. Sędzia Krystian Markiewicz, szef Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się bezpośrednio do sędziów z prośbą o wsparcie sędziego Igora Tuleyi.

"Postępowanie wobec Igora Tuleyi to przykład rażącego lekceważenia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazał wstrzymać działalność Izby Dyscyplinarnej." - pisze Markiewicz. - "Igor Tuleya jest ścigany przez polityczną prokuraturę Zbigniewa Ziobry. Wydał bowiem orzeczenie, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości sejmowego głosowania z grudnia 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii". Zapowiedział demonstrację poparcia przed budynkiem SN.

O zawieszenie postępowania apeluje także Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów.