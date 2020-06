Szczecin. Srebrna czara w grobie żołnierzy. Muzeum w Kołobrzegu zaapelowało o pomoc

homo_lupus godzin temu Oceniono 17 razy 17

Wi璚ej szacunku dla j瞛yka polskiego.

1. Nie "odnaleziono", bo nie zagubiono i - w konsekwencji - nie szukano (tego konkretnego przedmiotu);

2. Nie "cenny przedmiot trafi do Polski", bo w czasach, kiedy "trafi" , Polski nie by這;

3. Zwrot "jej prawdopodobnym przeznaczeniem" nie jest to窺amy z "prawdopodobnie by豉 przeznaczona do" ;

4. Biegunka interpunkcyjna w ca造m tek軼ie powodem do chwa造 nie jest.



By造 kiedy czasy, kiedy czytaj帷 gazet (jak彗olwiek, a ju GW w szczeg鏊no軼i) do鈍iadcza這 si poprawnej polszczyzny, i by豉 to okoliczno嗆 zazwyczaj pouczaj帷a co do tre軼i, a na pewno kszta販帷a co do formy. Nie rozumiem, dlaczego z tej kulturotw鏎czej misji medium publicznego zrezygnowano.