Wyciek tematów na maturze z polskiego? Dwie godziny przed poszukiwano fantastyki w "Weselu"

Tegoroczne matury rozpoczęły się jak zawsze od egzaminu z języka polskiego. Abiturienci rozpoczęli rozwiązywanie zadań o godz. 9. Do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego przystąpiło ok. 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników i ok. 5,6 tys. absolwentów z lat ubiegłych. Z powodu epidemii koronawirusa przed wejściem do szkół zdający musieli zdezynfekować ręce, mieli również mierzoną temperaturę.

REKLAMA

Na poziomie podstawowym z języka polskiego pojawił się dramat Stanisława Wyspiańskiego "Wesele". Temat brzmiał: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury. Drugim tekstem do wyboru był wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne".

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii. Co się zmieni?

Matura z j. polskiego. Tematu szukano w internecie na kilka godzin przed egzaminem

Gdy po zakończeniu egzaminu temat rozprawki stał się jasny, na forach internetowych i w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się doniesienia o rzekomym przecieku. Internauci zauważyli bowiem, że jeszcze na dwie godziny przed startem egzaminu hasła "wesele elementy fantastyczne" czy "wesele fantastyka" zaczęły zyskiwać popularność w Google Trends. Serwis ten udostępnia informacje na temat m.in. liczby i geograficznego pochodzenia zapytań kierowanych do wyszukiwarki Google.

Według Google Trends największe zainteresowanie hasłem "wesele elementy fantastyczne" w skali kraju odnotowano w Białymstoku, a szczyt jego popularności można było zaobserwować o godz. 7:44. Przed godz. 9 wspomniane hasło wyszukiwano też m.in. w województwach: mazowieckim czy małopolskim.

Wyszukiwanie hasła 'Wesele elementy fantastyczne' w woj. podlaskim Google Trends

Jak możemy przeczytać na profilu "Emocje w sieci", którego autorzy zajmują się badaniem internetowych trendów, przed egzaminem w wyszukiwarce wpisywano nie tylko wspomniane hasła, ale i cały temat zadania.

- Na razie wiemy tyle, co państwo. Przyglądamy się sprawie - powiedział w rozmowie z portalem polsatnews.pl dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.