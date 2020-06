Pogoda na lato 2020. Ciepłe wakacje ze skrajnymi zjawiskami pogodowymi [Prognoza długoterminowa]

Przed nami ciepłe lato. Jak wynika z prognoz meteorologicznych, średnia temperatura od czerwca do sierpnia przekroczy normę. Równie częste, co słoneczne dni, będą opady deszczu. Walka pomiędzy tymi dwoma żywiołami będzie nam towarzyszyć do końca wakacji.

Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

