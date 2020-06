Pogoda. Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW przed burzami i intensywnym deszczem w ośmiu województwach

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne trzech rodzajów:

REKLAMA

ostrzeżenie przed burzami z gradem - dla województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,

- dla województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu z burzami - dla przeważającej części województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem powiatów zachodnich) oraz zachodnich powiatów w województwie warmińsko-mazurskim,

- dla przeważającej części województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem powiatów zachodnich) oraz zachodnich powiatów w województwie warmińsko-mazurskim, ostrzeżenie przed intensywnymi opadami - dla województwa kujawsko-pomorskiego i południa oraz wschodu województwa pomorskiego.

Wszystkie wydane przez IMGW alerty mają stopień pierwszy. Takie alerty wydaje się, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że dziś największe zagrożenie będą stanowić deszcze, które mogą osiągnąć lokalnie ok. 40 mm. Oprócz tego prognozuje się gwałtowne porywy wiatru o prędkości do 80 km/h oraz grad o średnicy do 3 cm.

Gdzie jest burza? Możesz to sprawdzić w internecie

Osoby, które chcą sprawdzić, gdzie jest burza, mogą to zrobić m.in. za pomocą kilku stron internetowych. Jednym z portali, który pokazuje wyładowania atmosferyczne w czasie rzeczywistym, jest strona internetowa blitzortung.org. Występowanie burz można śledzić także na stronie burze.dzis.net. Znajduje się tam mapa, która pokazuje burze, które wystąpiły w ciągu ostatnich dwóch godzin. Do śledzenia tego, gdzie jest burza, służą także aplikacje mobilne takie jak Monitor Burz.