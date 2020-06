Pogoda na dziś - wtorek 9 czerwca. Alerty przed burzami dla wschodnich regionów

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

We wtorek spore rozpogodzenia zapowiadane są w północnej i zachodniej Polsce. W tych regionach nie będzie także padać.

Temperatura. Dziś od 17 do 25 stopni

Najniższa temperatura zapowiadana jest dziś dla województwa pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego. Tam maksymalnie 17 stopni. W Katowicach będzie 18 stopni, a w Kielcach, Warszawie i Olsztynie 19 stopni. W województwach kujawsko-pomorskim i małopolskim termometry pokażą we wtorek 20 stopni. Jeden stopień więcej przewidywany jest dla Szczecina, Poznania i Lublina. Cieplej, kolejno 22 i 23 stopnie, będzie w województwach podkarpackim i lubuskim. Na najwyższą temperaturę liczyć mogą mieszkańcy Podlasia - tutaj synoptycy prognozują 25 stopni.

Opady. Duże przejaśnienia na zachodzie i północy Polski

Największe rozpogodzenia zapowiadane są dziś na północy i zachodzie kraju. Na wschodzie i południu przez niemal cały dzień będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim prognozowane są dziś opady deszczu, a lokalnie także burze. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, podczas burz silny.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Podczas nawałnic należy spodziewać się sumy deszczu do 20-30 mm, porywów wiatru do 70-80 kilometrów na godzinę oraz lokalnych opadów gradu.

