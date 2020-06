Rydzyk broni oskarżanego o tuszowanie pedofilii Janiaka. "Nie wolno uderzać w biskupów", "jesteście zabójcami"

Tadeusz Rydzyk towarzyszył bp. Edwardowi Janiakowi podczas czwartkowej mszy w Kaliszu. Redemptorysta mówił z ambony, że "nie wolno uderzać w biskupów". - I to jest apel do ludzi mediów. Pytałbym, czy jesteście Polakami? Czy kochacie Polskę? Jeśli kochacie Polskę, to nie szkodźcie, nie atakujcie bezwzględnie nienawiścią ludzi Kościoła - domagał się Rydzyk.

REKLAMA

4 Fot. Robert Górecki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA