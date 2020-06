Poznań. W mieszkaniu znaleziono ciało 20-letniej kobiety i mężczyznę w ciężkim stanie

W sprawie kobiety i mężczyzny policję zaalarmował w niedzielę znajomy. Jak podaje RMF FM był zaniepokojony, ponieważ nie mógł skontaktować się z kolegą. Było wiadomo, że mężczyzna, z którym nie ma kontaktu, może zażywać środki psychoaktywne.

Policjanci weszli do mieszkania z pomocą Straży Pożarnej. Znaleźli tam mężczyznę i kobietę w wieku ok. 20 lat. Mężczyzna był w ciężkim stanie i został zabrany do szpitala. Kobiecie nie udało się pomóc. Lekarz wezwany na miejsce stwierdził zgon.

Policja wyjaśnia sprawę. Nie poinformowano, czy na miejscu znaleziono narkotyki lub dopalacze. Dokładną przyczynę zgonu pomoże wyjaśnić sekcja zwłok. Jednak lokalny serwis epoznan.pl podaje nieoficjalnie, że młodzi ludzie prawdopodobnie zażyli środki odurzające. Stan mężczyzny jest stabilny i poprawił się po zastosowaniu leczenia właściwego do zatrucia środkami odurzającymi.