Pisz. Pobili i uwięzili mężczyznę w beczce. Jednemu ze sprawców grozi dożywocie

I to jest wolskie prawo.

Poważne pobicie kogoś to nic takiego.

Dostaje się co najwyżej dozór policyjny i zakaz zbliżania do ofiary.

Gdyby pobity był mądry, to zeznałby że go okradziono. (Niech udowodnią, że nie!)

Wtedy sprawcy mieliby o wiele gorzej.