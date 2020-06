Niedziele handlowe 2020. Czy sklepy będą dzisiaj czynne? [7 czerwca]

Czy 7 czerwca to niedziela handlowa? W których sklepach będziemy mogli zrobić zakupy? Przypominamy, co mówi na ten temat ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta i o jakich środkach bezpieczeństwa należy pamiętać, idąc do sklepu.

REKLAMA

Fot. unsplash.com (zdjęcie ilustracyjne)

REKLAMA