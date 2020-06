RMF: Komisja Europejska naciska na Polskę. Do 10 czerwca musi podjąć decyzję w sprawie granic

12 czerwca ostatecznie mija termin, w którym Polska musi powiadomić Brukselę o ewentualnym znoszeniu restrykcji dotyczących kontroli. Termin ten podyktowany jest notyfikacją przez Komisję Europejską kontroli wewnętrznych właśnie do tego dnia - informuje RMF FM. Z uwagi na fakt, iż 11 czerwca w Polsce przypada Boże Ciało i rozpoczyna się długi weekend, decyzja powinna zapaść maksymalnie do 10 czerwca.

Polska ostrożnie podchodzi do zniesienia kontroli. Wiele krajów już to zrobiło

Ustalenie zasad na granicach jest istotne również z uwagi na coraz większą niecierpliwość samej Komisji Europejskiej. - Polskie władze mają jedno z najbardziej w UE ostrożnych i restrykcyjnych stanowisk w sprawie znoszenia ograniczeń na wewnętrznych granicach - powiedział urzędnik w KE w rozmowie z RMF FM.

Wiele europejskich krajów podjęło już decyzję o zniesieniu restrykcji na granicach. Część z nich, jak Belgia, Niemcy czy Francja zapowiedziały, że w ich przypadku dojdzie do tego w połowie czerwca. - Na spotkaniach koordynacyjnych w tej sprawie tylko Polska milczy - dodaje urzędnik z KE.

Obawy o sytuację w Polsce. KE nie może naciskać

Zdaniem osoby z Komisji Europejskiej, tak długo czas oczekiwania Polski na poinformowanie o decyzji może oznaczać pewne problemy. - Przedstawiciele Polski na spotkaniach koordynacyjnych raczej milczą, bo chyba nie mają na razie nic pozytywnego do ogłoszenia - powiedział.

Ważne jest również to, że KE nie może wymusić na Polsce zniesienia obowiązku kwarantanny do momentu, w którym sytuacja epidemiologiczna nie będzie w pełni na to pozwalać. Podjęcie decyzji w przeciągu kilku dni jest uzasadnione możliwością zapewnienia turystom swobody podróżowania.