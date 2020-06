Pogoda. Gdzie jest burza? "Żółte" ostrzeżenia IMGW dla dwóch województw

"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad" - czytamy w komunikacie IMGW dla Podlasia, Warmii i Mazur. "Żółty" alert pogodowy będzie tam obowiązywał od godziny 15 w piątek do godziny 3 rano w sobotę.

Z przewidywań meteorologów IMGW wynika, że burze z gradem mogą wystąpić także na wschodzie i zachodzie kraju. Na stronie internetowej pogodynka.pl widnieje informacja, że burzom na wschodzie może towarzyszyć wiatr wiejący z prędkością do 70 km/h oraz opadami deszczu do 20 mm. Na zachodzie podmuchy wiatru osiągną tę samą prędkość, jednak opady będą nieco słabsze i osiągną maksymalnie 10 mm. Grad będzie występował lokalnie.

Jak sprawdzić, gdzie jest burza?

To, gdzie jest burza, można sprawdzić m.in. za pomocą kilku stron internetowych. Jednym z takich portali blitzortung.org. Na stronie tej znajduje się mapa, która pokazuje wyładowania atmosferyczne i burze wykrywane w czasie rzeczywistym. Drugim portalem, który warto odwiedzić, jest strona burze.dzis.net - znajdują się tam wizualizacje danych o burzach, które wystąpiły na danym terenie w ciągu ostatnich dwóch godzin. Do śledzenia tego, gdzie jest burza, służą także aplikacje mobilne takiej jak Monitor Burz.