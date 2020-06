Pisał, że Jacek Jaśkowiak skończy jak Adamowicz. Sąd skazał go na dwa lata więzienia

Na dwa lata więzienia sąd w Poznaniu skazał Andrzeja C., który z zakładu karnego wysłał do Jacka Jaśkowiaka wiadomość z groźbami. - Ten list wysłałem wyłącznie dla własnej satysfakcji - powiedział mężczyzna. C. odsiaduje aktualnie wyrok dożywocia za zabójstwo.

