Zaginięcie Piotra Nowarkiewicza. Ubrania 16-latka znaleziono przy stawie. Policja apeluje o pomoc

16-letni Piotr Nowarkiewicz z Ciela zaginął w nocy z 30 na 31 maja. Wieczór spędził ze znajomymi w Bydgoszczy, po czym wsiadł do autobusu i ruszył w drogę powrotną do domu, do którego nigdy nie dotarł. Z doniesień medialnych wynika, że nastolatek nie wysiadł na swoim przystanku, a dwa przystanki wcześniej. Po tym, jak Piotr Nowarkiewicz nie wrócił do domu i nie nawiązał kontaktu ze swoimi bliskimi, rodzina zgłosiła jego zaginięcie policjantom z Bydgoszczy.

Zaginięcie Piotra Nowarkiewicza. W poszukiwania zaangażowano płetwonurków

Poszukiwania nastolatka trwają od kilku dni. Służby oraz mieszkańcy przeszukali teren w rejonie Przyłęk, Ciela i Zielonki, jednak bez żadnych rezultatów We wtorek 2 czerwca w okolicach stawu w Olimpinie przypadkowy przechodzień znalazł ubrania chłopaka - białą bluzę dresową, czarne spodnie, adidasy i torbę typu nerka. Odzież ta znajdowała się około 10 kilometrów od miejsca zamieszkania Piotra Nowarkiewicza - podaje "Gazeta Wyborcza".

W czwartek 4 czerwca wznowiono poszukiwania 16-latka. Służby prowadzą działania z udziałem płetwonurków oraz policjantów pracujących na wodach. Akcja toczy się w rejonie Przyłęk i Ciela.

"Policjanci sprawdzają każdy wątek mogący mieć związek z zaginięciem 16-latka. Zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków, starając się wyjaśnić wszystkie okoliczności towarzyszące jego zaginięciu. Jednocześnie apelują do osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę mogącą przyczynić się do odnalezienia 16-latka, by skontaktowały się w tej sprawie z policjantami w Białych Błotach" - czytamy w relacji Policji Kujawsko-Pomorskiej.