Nowy Dwór Gdański. Pijany przejechał skrzyżowanie i zatrzymał się pod sklepem. Wszystko obserwowali policjanci

maxwywar2 pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

W polszy to taki folklor - jazda na zachlanym ryju. Smierć spowodowana przez zapitego polaka to takie męczeństwo. Nikomu z rządzących nie przyszło do bani żeby takie status quo zmienić. Wystarczy to zrobić jedną poprawką do kk i kodeksu drogowego. Ale w polskim syfie "sie nie da". Da sie za to w jedna noc uchwalić przepisy pozwalające karać trzdziestoma tysiącami każdego kto wejdzie do lasu. Kara z natychmiastową egzekucją zresztą.