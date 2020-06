Grzyby już pojawiły się w polskich lasach. Na mapie widać konkretne rejony, gdzie jest ich najwięcej

W lasach wciąż jest dość sucho, a noce bywają chłodne, co nie stanowi najlepszych warunków do rozwoju grzybów. Mimo to miłośnicy grzybobrania dzielą się zdjęciami pierwszych zebranych w tym roku okazów. Na stronie internetowej grzyby.pl pojawiło się wiele wpisów o maślakach, kozakach i borowikach zebranych w pierwszych dniach czerwca.

"31 ceglasi z dębów, 22 maślaki z brzóz i modrzewi... Las wciąż mi darzy", "Dzisiaj grzybki 'przyszły' same. Już chyba czas odkurzyć koszyk, nożyk naostrzyć i na polany, łąki ruszyć", "Pierwszy maślaczek u Babuni na ogrodzie. Jakże mi się oczy uradowały" - czytamy w relacjach grzybiarzy.

Mapa występowania grzybów. Gdzie jest ich najwięcej?

Gdzie jest najwięcej grzybów? Z mapy występowania dostępnej na stronie grzyby.pl wynika, że miłośnicy grzybobrania zarejestrowali najwięcej udanych zbiorów w okolicach Wałbrzycha, Opola, Białegostoku i Bielsko-Białej. O grzybach rosnących na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych informowało również Ministerstwo Środowiska. Sporo grzybów znaleziono także niedaleko Lublina, Radomia, Skierniewic i Kielc.