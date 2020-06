Boże Ciało z ograniczeniami w wielu diecezjach. Biskupi podają zalecenia, Jędraszewski namawia do udziału

Zobacz wideo Abp. M. Jędraszewski o „tęczowej zarazie” [Źródło: tvn24/x-news]

Z wiadomych powodów, tegoroczne obchody zbliżającego się święta będą wyglądały zupełnie inaczej. Duchowni nawołują do tego, aby pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, zaś wiele zaplanowanych procesji przyjmie inną formę, niż to było, chociażby rok temu.

Biskupi i diecezje są podzieleni

Wiele diecezji i osób duchownych wydaje komunikaty i rekomendacje dotyczące obchodów zbliżającego się święta. Większość z nich apeluje, aby ograniczyć tegoroczne świętowanie i nie organizować pochodów na ulicach.

Diecezja sandomierska poinformowała, że procesje eucharystyczne odbywać się będą na terenie przykościelnym wokół świątyni. "Będzie zachowana tradycja modlitwy przy czterech ołtarzach, przy których śpiewa się suplikacje" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie.

Podobną drogą poszedł Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski. "Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, zalecam, aby Księża Proboszczowie zorganizowali procesję Bożego Ciała do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. Nie powinny one odbywać się między parafiami" - widnieje na oficjalnej stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ograniczenia w obchodach Bożego Ciała zapowiedziały ponadto diecezje wrocławska i katowicka. Metropolita częstochowski, Wacław Depo przyznał z kolei, że według niego w tym roku nie ma potrzeby budowania ołtarzy.

Zdecydowana większość biskupów i diecezji w swoich komunikatach nawołuje do respektowania obostrzeń i zaleceń rządu w związku z sytuacją epidemiologiczną. Wiernym przypomina się o obowiązku zachowania odstępu od innych osób, a także zakrywania ust i nosa.

Boże Ciało. Archidiecezja Krakowska się wyłamuje

Takiego samego zdania nie ma jednak abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Duchowny zachęca, aby wierni licznie brali udział w organizowanej procesji. - Zachęcam duszpasterzy, aby jak co roku organizowali procesje Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Wiernych natomiast gorąco zachęcam do włączenia się w przygotowania do procesji oraz do licznego w nich udziału. Konieczne będzie przy tym zachowanie wymaganych wspomnianymi przepisami środków bezpieczeństwa - twierdzi Jędraszewski.

Obchody Bożego Ciała w Krakowie rozpoczną się Mszą świętą na Wawelu o godzinie 9:00. Następnie przeniosą się ona na Rynek i zakończy się przy czwartym ołtarzu przed Kościołem Mariackim.