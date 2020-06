Pożyczyła 4 tys. zł, dług po latach urósł do 500 tys. Sąd Najwyższy uchylił nakaz zapłaty

puuchatek godzinę temu Oceniono 22 razy 10

"Według Ziobry, orzeczenie sądu rejonowego usankcjonowało "lichwiarski" charakter zapisów umowy. Prokurator Generalny uzasadniał również, że celem pożyczki nie może być nadmierne wzbogacenie się pożyczkodawcy "



Zaraz, zaraz. Nie wiem, jak to sie ma do sprawiedliwości, ale co z prawem?



Czy to prokurator generalny decyduje o "lichwiarskim" charakterze zapisów umowy? I o tym, czy pożyczkodawca "ndamiernie" się wzbogaca?



30% miesięcznie to s…syństwo, branie pożyczki na takich warunkach to kompletna głupota - ale skoro jest to zgodne z prawem, to bardzo trudno mi zrozumieć taką decyzję. Pani podpisała umowę na określonych warunkach. Jeśli umowa była niezgodna z prawem - trzeba to udowodnić. Jeśli nie…



Może pan minister sprawiedliwości (podobieństwo do prokuratora generalnego czysto przypadkowe…) zapropnowałby ZMIANY W PRAWIE, które uniemożliwiłyby takie sytuacje? Bo na razie to jest wyłącznie populistyczne działanie "dobrego szeryfa" ratującego nieświadome owieczki przed Starsznymi Lichwiarzami…