Skarżysko-Kamienna. Radny wystąpił na obradach z przepychaczką do sedesu. "Chciałem się pochwalić"

W poniedziałek w Skarżysku-Kamiennej miała odbyć się sesja Rady Miasta. Podczas niej radni mieli zdecydować ws. absolutorium dla prezydenta miasta Konrada Koniga oraz emisji obligacji przez miasto. Przed zaplanowanym posiedzeniem radni obradowali w komisjach. Wszystko odbywało się zdalnie w związku z epidemią koronawirusa.

Skarżysko-Kamienna. Podczas obrad radny przyczepił sobie do czoła przepychacz

Gdy obrady miały wystartować, wystąpiły problemy techniczne. Zakłócenia nie ustąpiły, mimo decyzji, by radni przenieśli się na stanowiska komputerowe w skarżyskim magistracie. Sesja rady ostatecznie nie doszła skutku. Stało się za to coś innego. Jak relacjonuje echodnia.eu, w trakcie obrad komisji Mikołaj Kwaśniak z PO, będąc na wizji, przyczepił sobie do czoła narzędzie do przepychania toalety. - Niektórzy radni nie potrafią się zachować. Ocenę tego, co zrobił, pozostawiam mieszkańcom - mówi portalowi radny Konrad Wikarjusz.

Radny koalicyjny Bogusław Ciok stwierdził z kolei w rozmowie z echodnia.eu, że na "pewnie na grillu" to by go rozbawiło, ale "miejsce na taki żart było nieodpowiednie". - Cóż, jestem kontrowersyjny. Kupiłem sobie upragnioną przepychaczkę, bo dotąd pożyczałem od sąsiadki. I chciałem się nią pochwalić. Mój skecz proszę uznać za komentarz do zachowania radnych, którzy nie potrafili sobie przygotować stanowisk do sesji online - skomentował Kwaśniak.

Jak podają lokalne media, radny przez kilka lat należał do kabaretu. - Znudzonych radnych odwiedził jednorożec wraz z jeźdźcem. Z uśmiechem na twarzach, z radością widziałem, jak sytuacja rozbawiła kolegów z koalicji, którzy mieli okazję to widzieć - powiedział radny, cytowany w Radiu Kielce.