Pogoda na wakacje i lato. W Polsce zapowiadane są wysokie temperatury i gwałtowne burze

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Według meteorologów z AccuWeather lato w 2020 roku będzie bardzo trudne dla Europejczyków. Już w zeszłym roku kilkakrotnie padały rekordy dotyczące najwyższych temperatur. Niestety podobna sytuacja ma mieć miejsce także podczas tegorocznych wakacji.

REKLAMA

Prognoza na lato w Polsce: pojawiać się będzie grad, wiatr, burze i powodzie błyskawiczne

W Europie pojawiać się będą fronty przynoszące ze sobą bardzo wysokie temperatury. Poza upałem Europejczycy będą musieli mierzyć się także z suszą, która dotknie zarówno Europę Zachodnią i Centralną, jak i Wschodnią.

Meteorolog Tyler Roys obawia się, że wysokie temperatury i susza doprowadzą do niebezpiecznych pożarów zwłaszcza w południowej Europie. Najbliższe miesiące nie zapowiadają się dobrze dla rolników z tego regionu, którzy mogą ponosić straty już w fazie wzrostowej upraw. Na południu Włoch, Francji i Hiszpanii, a także na Bałkanach temperatura może przez wiele wakacyjnych dni przekraczać nawet 40 stopni. - To byłoby trzecie lato z rzędu z tak dużą suszą w tej części Europy - dodaje synoptyk.

Poza upałami meteorolodzy przewidują też intensywne zjawiska powodowe. Gwałtowne burze mają dawać się we znaki mieszkańcom Francji, Danii, Niemiec i Polski. W tych regionach dochodzić będzie do częstego stykania się gorącego i suchego powietrza z zimnymi frontami. W strefie gwałtownych nawałnic mają znajdować się wtedy Paryż, Praga, Bruksela, Berlin i Warszawa. - Grad, porywiste wiatry, lokalne tornada i powodzie błyskawiczne mogą pojawiać się latem na tych obszarach - dodał Tyler Roys. AccuWeather zaznacza, że jest to długoterminowa prognoza pogody i może być obarczona błędem.