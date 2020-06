"Niedziela" usunęła wywiad o pedofilii w Kościele, szefowa oddziału złożyła wypowiedzenie. Tekst wrócił na stronę

Zobacz wideo "Zabawa w chowanego" - film braci Sekielskich [ZWIASTUN]

W sprawie usunięcia wywiadu wypowiedział się już ks. Isakowicz-Zaleski. W mediach społecznościowych opisał to jako cenzurę oraz "wizerunkowe samobójstwo" dla tygodnika "Niedziela". - Redakcja usunęła mój wywiad pt. "Kościół musi być przeźroczysty", w którym na jej prośbę opisałem sprawy homolobby i pedofilii. Wywiad zastąpiono artykułem o kaplicy w Ogrodach Watykańskich. Cenzura to samobójstwo wizerunkowe, bo oznacza, że Kościół jednak nie chce być przeźroczysty - pisał duchowny.

Po usunięciu materiału ze strony, z pracy w redakcji postanowiła zrezygnować dziennikarka Agnieszka Bugała, która była szefową wrocławskiego oddziału "Niedzieli". "Jako dziennikarz i kierownik edycji, nie wydania ogólnopolskiego, nie miałam i nie mam obowiązku konsultować listy moich rozmówców do wywiadów zamieszczanych w druku i w internecie w wydaniu wrocławskim. (...) Powodem jest inaczej rozumiana rola i misja mediów katolickich niż ta, którą mi przedstawiono" - napisała Agnieszka Bugała w poniedziałek na swoim Facebooku.

Oświadczenie w obronie Agnieszki Bugały wydali dziennikarze wrocławskiego oddziału "Gościa Niedzielnego" oraz Radia Rodzina. Sprawę komentowali też dziennikarze z całej Polski. We wtorek wieczorem okazało się, że na stronie "Niedzieli" ponownie opublikowano wywiad z księdzem Isakowiczem-Zaleskim. "Teraz jeszcze tylko wypadałoby przeprosić Agnieszka Bugała, poprosić o powrót do pracy i sprawa byłaby załatwiona" - skomentował Tomasz Terlikowski na Facebooku.

Tygodnik "Niedziela" usunął wywiad z księdzem Isakowiczem-Zaleskim o pedofilii w Kościele. Redakcja reaguje

"Wywiad z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim stał się przedmiotem wielu komentarzy medialnych i oskarżeń pod adresem naszego tygodnika. "Niedziela" od zawsze stoi po stronie prawdy i przeciwstawia się wszelkim patologiom, niezależnie od tego, gdzie one miały - lub mają - miejsce. Ochrona dzieci przed nadużyciami ze strony dorosłych jest naszym najwyższym nakazem i zawsze będziemy ją stawiać na pierwszym miejscu. Podjęliśmy decyzję o ponownej publikacji wywiadu, by przeciąć falę niepotrzebnych spekulacji i ataków na naszą redakcję. Treści zawarte w publikowanym poniżej tekście w zakresie oceny postaw niektórych osób są prywatnym stanowiskiem rozmówcy, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności" - napisano w oświadczeniu dołączonym do przywróconego już wywiadu.