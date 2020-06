Matury 2020. CKE podała szczegółowy harmonogram egzaminów

pszczolkaprezesa pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Kiedy wreszcie CKE zajmie się maturami i odpierwiastkuje się od szkół i nauczycieli? Czy przez ponad 20 lat nie potrafią samodzielnie zająć się tym do czego zostali stworzeni? Kasę brać, biorą, ale wała robią! Skoro jest to zewnętrzny egzamin to niech wreszcie się nim stanie!

Dosyć tej fikcji!