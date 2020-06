KE reaguje na strefy wolne od LGBT. Jest list do marszałków województw, które przyjęły uchwały

veronicahighlander godzinę temu Oceniono 13 razy 5

Właśnie po to jest Unia, żeby obroniła nas przed nami samymi, bez paszportu i bez granic fajnie jest się poruszać ale czy my aby na pewno zasługujemy na to by uznać nas Europejczykami skoro niczego nie nauczyły nas doświadczenia przeszłości? Nazizm, komunizm jest tak samo zły jak państwo religijne to jest totalitaryzm i zniewolenie jednostki dlatego Państwo musi być ponad kościołem i związkami wyznaniowymi gdyż sprawy wiary to sprawy osobiste każdego z wierzących nie zaś sprawy państwowe. Był apartheid była rewolucja kulturowa w USA teraz znowu odżyła było eksterminowanie Żydów i wiele innych przykładów jak radykalizm dehumanizuje. Kościół w Polsce jest od wieków organizacja polityczną walcząca o wpływy i o władzę jak by się dobrze przyjrzeć to komunizm trafił im się jak ślepej kurze ziarno nie mniej tak jak po zwycięstwie pod Grunwaldem nasz król został ekskomunikowany na 13lat tak jak biskupi polscy uznali ogłoszenie Konstytucji 3maja za zdradę stanu tak jak biskupi polscy pojechali prośić carycę rosji o interwencję zbrojną co skończyło sie rozbiorem tak jak Watykan dopiero pod naciskiem państw zachodu po 6miesiącach dopiero uznał obecność Polski na mapie po 1 wojnie światowej tak samo jak kościół potępił powstańców styczniowych i listopadowych nakazując wiernym poddaństwo zaborcom tak samo jak pierwsza wizyta zagraniczna Hitlera to Watykan i konkordat i błogosławieństwo papieża dla nazistów i udzielenie im poparcia... od setek lat kościół gra do swojej bramki wykorzystując naród Polski i Polaków których systemowo ogłupia już od dziecka a kolejne zblazowane mózgi które dochrapią się władzy w obawie przed gniewem z ambon umacniają i legitymizują ich kościelną władzę ponad władzę państwową co jest zdradą stanu i powinno być rozumiane po kościuszkowsku