Rada programowa TVP o działaniach w pandemii: Na szczególne uznanie zasługują transmisje mszy św.

PRL - 45 lat bandyckiego systemu dyktatury proletariatu - czyli dyktatury ludzi ze wsi, prymitywnych, bez kultury, tradycji czy hamulcow moralnych. Na najwazniejszych stanowiskach panstwowych mielismy chamow i prostakow, tych Bierutow, Gomolkow, Cyrankiewiczow, Gierkow, itp - nie liczac tej inteligencji co z nimi kolaborowala. Szumnie to sie nazywalo "komunizm", albo "socjalizm", albo "demokracja ludowa", a mialo tyle wspolnego z demokracja, ile krzeslo, z krzeslem elektrycznym. Dlaczego w Polsce przetrwal i tak mocno sie umocnil Kosciol Katolicki, ktory podobno byl "dyskryminowany" w komunie ??? DLATEGO, ZE CI CO CHODZA DO KOSCIOLA TO WLASNIE PROLETARIAT !!! - A NIE INTELIGENCJA !!! Najwiecej kosciolow w calej historii Polski powstalo wlasnie w PRL-u !!! Oczywiscie wsrod ksiezy byly wyjatki, zreszta tak samo jak dzisiaj, ale to Glemp nawolywal do uznania i szanowania tzw "Wladzy Ludowej". bo im ta wladza byla zawsze na reke. Nie trzeba juz nawet wspominac prawdziwej Targowicy, kiedy polscy biskupi katoliccy sprzedali nas Rosji. Od 2015 roku w Polsce rzadzi PiS - kontynuacja partii proletariatu - czyli ludzie glownie ze wsi, z prowincji, wrodzy klasowi polskiej inteligencji, tym razem pod sztandarami prawicy, pod sztandarami kosciola katolickiego, skrajnej prawicy, albo narodowej endecji. Elektorat to oczywiscie ta sama ciemnota spoleczna i proletariat, ktory popieral przez 45 dlugich lat chlopo-robotnicza PZPR w PRL-u ..