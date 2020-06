Małopolska. 18-latek może spędzić 10 lat w więzieniu. Ukrywał 4 kg amfetaminy, haszysz i mefedron

Sprawą 18-latka zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego VI Komisariatu Policji w Krakowie. Podczas śledztwa funkcjonariusze wpadli na trop mężczyzny, który mógł posiadać znaczne ilości narkotyków. Policjanci ustalili, że diler miał ukrywać nielegalne substancje w samochodzie zaparkowanym przed swoim domem.

18-latek ukrywał w samochodzie cztery kilogramy amfetaminy. Grozi mu do 10 lat więzienia

W poniedziałek 25 maja krakowscy funkcjonariusze udali się do dzielnicy Podgórze, gdzie obserwowali samochód 18-latka. Około południa do auta podszedł młody mężczyzna, który wyciągnął z wnętrza pojazdu butelkę, w której znajdowała się zielona substancja.

Funkcjonariusze chcieli wylegitymować mężczyznę, jednak na widok policji 18-latek zaczął uciekać. Po krótkim pościgu policjanci dogonili i obezwładnili mężczyznę. W przeszukanym pojeździe policjanci odkryli woreczki foliowe wypełnione białą substancją i plastikowe pojemniki z nieznanymi substancjami. Wszystkie materiały trafiły do dalszych badań laboratoryjnych.

18-latek przyznał, że znalezione w aucie substancje są jego własnością. Badania wykazały natomiast, że w samochodzie 18-latka znajdowały się ponad cztery kilogramy amfetaminy, 500 gramów mefedronu i 17 gramów haszyszu.

Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznych substancji psychotropowych (amfetamina, mefedron) oraz środków odurzających (haszysz), a także za przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Za te przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.