Marian Filar nie żyje. Prawnik, profesor UMK i były poseł miał 77 lat

"W wieku 77 lat zmarł prof. Marian Filar, wybitny znawca prawa karnego, były prorektor UMK, dziekan Wydziału Prawa i Administracji i poseł na Sejm" - czytamy w komunikacie uczelni, który pojawił się w poniedziałek 1 czerwca.

Marian Filar urodził się 6 października 1942 roku w Krośnie, gdzie ukończył liceum, a następnie Pomaturalne Technikum Górnicze w Krakowie. "Praca pod ziemią dla człowieka z humanistycznym zacięciem, który miał głowę w chmurach, to była solidna nauka prawdziwego życia. W kopalni życiowo okrzepłem" - cytuje byłego prorektora uczelnia.

W 1967 roku Marian Filar ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie kontynuował swoją karierę naukową. W 1988 roku uzyskał tytuł profesora. Od 1987 do 1990 roku był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a od 1990 do 1993 roku był też prorektorem UMK do spraw studenckich.

Marian Filar specjalizował się w prawie karnym i polityce kryminalnej. Napisał 180 prac, których tematami było między innymi prawo medyczne czy przestępstwa na tle seksualnym. Jest też autorem i współautorem wielu podręczników akademickich. W międzyczasie wykładał na uniwersytetach zagranicznych np. w Niemczech, Włoszech czy Finlandii. Był też ekspertem Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobiegania i kontroli przestępczości. W latach 1997-2000 był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu.

Na początku lat 90. zaangażował się w działalność Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. Od 2007 do 2011 roku był posłem Sejmu wybranym z listy "Lewica i Demokraci". W 2006 roku kandydował na prezydenta Torunia przy poparciu Platformy Obywatelskiej. Udało mu się wtedy uzyskać drugi wynik. W 2015 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Został też wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.