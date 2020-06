Wielkopolskie: Otruto gromadę chronionych ptaków. Wśród nich orzeł bielik

4v 2 godziny temu Oceniono 25 razy 23

Ptaki otrute. Pozostaje pytanie, czy zrobił to ktoś celowo, czy może wyrzucił jakieś toksyczne żarcie, które ptaki zjadły i zwyczajnie zatruły się.

Ludzi traktujących tereny zielone (łąki lasy) jako prywatne wysypisko, nie brakuje. Kary za to powinny być drakońskie. Rzędu tysiąca złotych za kilogram odpadu. W takiej sytuacji instalacja monitoringu nie byłaby problemem, zwracałaby się.



I nawet nie zatrudniać pracowników. Wrzucać do sieci. Mnóstwo wolontariuszy obserwowałoby newralgiczne tereny. Plus SI z alarmem na wypadek nienaturalnych kolorów, sugerujących samochód.



Problem śmieciarzy by zniknął. No a jeśli ptaki otruł psychopata, to już trzeba stare metody policjantów wykorzystać (wywiad, informatorzy). Osobnik jest albo chory, albo niebezpieczny, a w zasadzie oba w/w.



Tak na marginesie chorych i niebezpiecznych.... przejrzałem komentarze. Jak zwykle towarzystwo doborowe:

- mizantropi

- rozpolitykowani idioci

- "teolodzy", sprowadzający wszystko do kwestii religijnej.