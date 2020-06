Intensywne opady na południu Polski. Sytuacja się poprawia. "Może wystąpić słaby deszcz"

race444 pół godziny temu Oceniono 6 razy 0

W marcu palila sie puszcza to bylo larum, ze jest susza teraz 3 dni pada i grozi nam powodz. To tylko pokazuje jak "Wolska" jest przygotowana na takie rzeczy. A co na to plantatorzy ? tydzien temu ryczeli, ze sie zmarnuje bo nie ma kto zbierac a teraz zgnije bo pada. Jutro pojdziesz do sklepu a tu wszystko 50% drozsze