Zamek w Roztoce zabiera głos ws. rzekomego skarbu. Chodzi o 28 ton złota ukrytego przez nazistów

Fundacja Śląski Pomost powinna ubiegać się o status celebryty.

Bo jest znana wyłącznie dlatego, że jest znana.



Żeby nie było - nie wykluczam, że tu i ówdzie coś czeka na odkopanie, ale opowieści dziwnej treści nie pomagają w dotarciu do ewentualnych depozytów. Obstawiam, że 90% zostało "odkryte" w pomieszczeniach pałacowych i piwnicach zaraz po przejściu frontu, jakieś 9% w kolejnych paru latach po wojnie w rozmaitych skrytkach, został 1 %. I nie ma w tym 1% ani złota Wrocławia, ani Portretu Młodzieńca.



Reszta to nie lista Grundmanna tylko pozostałości po niemieckich saperach, ale to tylko koszty do poniesienia przy sprzątaniu.