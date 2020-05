Nie żyje 14-latka z Tykocina. Nastolatka oblała się łatwopalną cieczą i podpaliła

Prokuratura bada sprawę samopodpalenia nastoletniej dziewczyny z Tykocina, do którego doszło w piątek rano. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 14-letnia dziewczynka oblała się jakąś substancją i podpaliła - powiedziała w rozmowie z portalem bia24.pl Katarzyna Zarzecka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Do szpitala nastolatkę przetransportowano helikopterem.

Jak poinformowało Radio Białystok, dziewczyna zmarła w sobotę po południu. Z nieoficjalnych ustaleń radia wynika, że miała poparzone ponad 90 proc. ciała, a także drogi oddechowe.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Polska znajduje się w czołówce europejskich krajów pod względem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Jeśli potrzebujesz pomocy, codziennie przez całą dobę możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oprócz konsultacji dla najmłodszych oferuje też pomoc rodzicom i nauczycielom, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji.