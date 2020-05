IMGW zapowiada intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia wydane dla pięciu województw

Meteorolodzy przewidują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, miejscami od 30 do 50 milimetrów, w górach miejscami do 70 milimetrów. Ostrzeżenie obowiązuje w województwie łódzkim, świętokrzyskim i w północnej części Małopolski i Podkarpacia do godz. 10 lub południa, na Śląsku do północy, a w południowej części Małopolski i Podkarpacia do poniedziałku do godziny 3.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu mogą wystąpić burze, a w Tatrach opady śniegu (przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm). Temperatura w skali kraju będzie wynosić ok. 12-13 stopni na południu i północy Polski, ok. 16 stopni Celsjusza w Centrum, a ponad 20 stopni na Lubelszczyźnie. W górach wiatr może osiągnąć prędkość do 70-80 km/h.

IMGW nie wyklucza przekroczenia stanów alarmowych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w dorzeczach Wisły i Sanu spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godziny 8.

IMGW wydał też ostrzeżenie drugiego stopnia dla Zalewu Wiślanego, zlewni Nogatu, rzeki Elbląg i Zalewu Szczecińskiego. W związku z prognozowanym wiatrem północnym i północno-zachodnim przewiduje się wzrost poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18, a na Zalewie Szczecińskim do poniedziałku do godziny 3.