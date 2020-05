Ile osób skazanych za pedofilię przebywa w więzieniach? Wiceminister sprawiedliwości: 868 osób

Wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił, że duchowni stanowią 0,2 procenta wśród osób odbywających karę więzienia za przestępstwa pedofilskie. Wiceminister zaznaczył, że "są to o dwa przypadki za dużo".

Przypomnijmy jednak, że większość pedofilów w sutannach po ujawnieniu przestępstw jest przenoszonych z parafii do parafii, dzięki czemu unikają sprawiedliwości i mogą krzywdzić kolejne ofiary. O przypadkach takich praktyk mówią m.in. filmy braci Sekielskich - "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego".

Zobacz wideo Terlikowski o możliwej karze dla bpa Janiaka

Wójcik: w więzieniach przebywa 868 osób skazanych za pedofilię

Michał Wójcik stwierdził, że "rząd konsekwentnie walczy z przestępstwami pedofilii", a jako przykład takiego działania wiceminister podał powołanie państwowej komisji do zbadania przypadków pedofilii.

Komisja jednak - od czasu powołania jej we wrześniu 2019, po pierwszym filmie braci Sekielskich - do tej pory, po ośmiu miesiącach, nie ma nawet wybranych członków. Pierwszych wskazano dopiero w maju br. Są to: wybrany przez Rzecznika Praw Dziecka, współpracujący z konserwatywną, katolicką fundacją Ordo Iuris prawnik Błażej Kmieciak; wybrana przez premiera Elżbieta Malicka, magister chemii, przez lata związana ze służbą zdrowia, oraz wybrana przez prezydenta Justyna Kotowska z z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Sejm do tej pory nie wybrał członków komisji.