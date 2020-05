Błaszczak: Wznawiamy szkolenia wojskowe. Resort kusi tych, którzy stracili pracę przez koronawirusa

awersja pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Mam nadzieję, że już przedłużyli wiek dla rezerwistów z 55 do 60 lat. Chętnie skorzystam z ofert dobrego pana Błaszczaka. Mimo, że mam już 56 lat chętnie założę OP-1 i przebiegnę w nim 17 metrów (z jednym przysiadem i jednym podskokiem w trakcie), strzelę sobie z AK-47 do tarczy z pozycji leżącej (pod warunkiem, że pokażą mi kierunek, w którym jest ta tarcza), być może uda mi się awansować na kaprala, a nawet na oficera ( w międzyczasie ukończyłem dwa kierunki studiów, ale o tym WKU chyba jeszcze nie wie, bo było to dopiero piętnaście lat temu).