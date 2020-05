NIK o "tykających bombach" na dnie Bałtyku. Największe zagrożenie stanowią Stuttgart i Franken

mrfunnyandnotso 2 godziny temu Oceniono 19 razy 9

Pan Gróbarczyk, jak to pisowiec, zmienia zdanie i narrację w zależności od sytuacji. W 2018 roku był przynajmnie zaniepokojony sytuacją i wydawał się aktywny w tej sprawie.

"However, in July, the Polish shipping minister, Marek Grobarczyk, at least set up a special team to solve the problems caused by the Franken, and the environmental activists are hoping, with his ministry's backing, to receive EU emergency financing for the salvage operation." (DW)

W kwietniu następnego roku obarczał winą pana Kwiatkowskiego. Ponieważ zaś PiS delikatnie mówiąc nie potrafi dogadać się z nikim a już w szczególności z Niemcami, którzy chcieli pomóc, to poczekacie aż te zbiorniki przerdzewieją i będzie kąpielisko w ropie.