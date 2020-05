Szczytno. Podczas zajęć postrzelił dwoje policjantów. Są zarzuty dla instruktora

jacek.placek.pl 2 godziny temu Oceniono 12 razy 12

"Kiedy 45-latek nacisnął na spust, pistolet wystrzelił. "

Zdziwienie?



"Instruktor przyznał się do zarzucanych czynów, jednak podkreśla, że nie wie, jak doszło do tego, że broń była naładowana."



No to mało wie.

8-latki na strzelnicy LOK-u wiedzą, żeby nigdy nie kierować lufy w kierunku osoby. Bez wnikania, czy to "tylko" wiatrówka (sportowa "tylko" 7,5J ), czy kbks. Nie, bo nie. Nigdy. Bez wyjątków. A tu instruktor takie coś.