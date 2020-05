mederith godzinę temu Oceniono 57 razy 51

Kazik, cenie cie bardzo jako artyste, za twoja muzyke, a zwlaszcza za twoje teksty do muzyki Kultu, czy Kazika na Zywo, ale do diaska, jesli wszyscy bedziemy mysleli, ze wybory nic nie zmienia i ja nie pojde na wybory, bo sie waham, to kurdupel i cala pisbolszewia bedzie robila to samo, co robi jeszcze przez dekady. Twoja nowa piosenka rozerwala worek z milionem pytan bez odpowiedzi, wiec sie teraz nie wylamuj.