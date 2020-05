Pogoda na weekend 30-31 maja. Deszczowy i pochmurny koniec miesiąca

j23zyje godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Gdzie ta globalna susza? I to globalne ocieplenie? Widać gołym okiem że te rekordy stężenia CO2 nad Hawajami w Polsce nie działają. Trzeba więcej węgla spalać w elektrowniach, bo inaczej w lato zamarzniemy. Problem jest jednak w tym że naukowcy nie bardzo są zgodni w tym, czy to stężenie CO2 w atmosferze ma w ogóle jakikolwiek wpływ na temperaturę na Ziemi. Za to na pewno ma wpływ na drenowanie naszych kieszeni i dokładanie gotówki do kont miliarderów, na których pasku chodzi tak zwana lewica.