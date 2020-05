Lempart kontra Ordo Iuris. Sąd zabronił jej mówić, że to "opłacani przez Kreml fundamentaliści"

uniwr 2 godziny temu Oceniono 45 razy 41

To jest w sumie najmniejszy problem, że Marcie Lempart przez jakiś czas nie wolno mówić iż Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści. Dużo bardziej interesujący jest fakt, że w trakcie procesu sąd będzie musiał ustalić czy twierdzenie, jakoby Ordo Iuris byli opłacanymi przez Kreml fundamentalistami jest zgodne z prawdą. Bo gdyby rzeczywiście się okazało, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, toby dopiero było!