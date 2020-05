"Listonosz" zapukał do mieszkania we Wrocławiu. Do środka wtargnęło trzech mężczyzn z maczetą

Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu na terenie osiedla Przedmieście Oławskie we wschodniej części Wrocławia. Do jednego z mieszkań zapukał mężczyzna podający się za listonosza, zasłaniając jednocześnie wizjer.

Kiedy lokator przekręcił zamek, do środka wtargnęły trzy zamaskowane osoby. Grożąc mieszkańcom trzymaną w ręce maczetą oraz przedmiotem przypominającym broń zażądali wydania wartościowych przedmiotów. Kiedy weszli już w posiadanie sprzętu elektronicznego o wartości prawie 2000 złotych, wtedy, cały czas krzycząc i wygrażając mieszkańcom, powiedzieli, że jutro przyjdą po pieniądze

- informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Policja po kilku godzinach ustaliła personalia potencjalnych sprawców. Następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali 14-latka, który wcześniej był zamieszany w kradzież roweru. Zatrzymano także jego 16-letniego znajomego oraz 23-latka, wielokrotnie notowanego.

Wrocławianin przebywał we własnym mieszkaniu, ale próbował ukryć się przed szukającymi go funkcjonariuszami. Doświadczeni policjanci nie mieli ze znalezieniem go najmniejszego problemu. Mężczyzna po chwili został wyciągnięty spod łóżka, pod którym próbował się skryć przed stróżami prawa

- podaje policja. Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty. 23-letni mężczyzna trafił do aresztu, a 14-latek do placówki wychowawczej.