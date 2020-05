Związkowcy zawiadamiają prokuraturę. Majowe wybory mogą kosztować Pocztę Polską ok. 70 mln zł

Związkowcy z Poczty Polskiej zawiadamiają prokuraturę. Chodzi o 70 mln na organizację majowych wyborów

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z przeznaczeniem ok. 70 mln zł na organizację wyborów prezydenckich - informuje tvn24.pl. To właśnie na taką kwotę opiewają faktury wystawione Poczcie Polskiej w związku z przygotowaniami do majowego głosowania. Spółka podkreśla, że działała zgodnie z prawem, w oparciu o wyraźne polecenie premiera.

Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

