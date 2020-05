Łukasz Szumowski uczestniczy w naradzie na Nowogrodzkiej. Wśród tematów mają być wybory

Zobacz wideo Czy koalicja Zjednoczonej Prawicy jest zagrożona?

Łukasz Szumowski po godzinie 14:00 miał pojawić się na spotkaniu z niektórymi najważniejszymi politykami Zjednoczonej Prawicy w siedzibie PiS na ul. Nowogrodzkiej - podaje TVN24.

Nie poinformowano oficjalnie, czego dotyczy spotkanie. Jeden z polityków rządu w odpowiedzi na pytanie TVN24 powiedział, że "dyskusja będzie o Polsce, o wyborach".

Narada ws. wyborów odbyła się także wczoraj. W środę liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski spotkali się na Nowogrodzkiej i przedstawili wspólne stanowisko w sprawie daty wyborów prezydenckich. Prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdził, że ostatni możliwy z punktu widzenia konstytucji termin to 28 czerwca.

- Nasze stanowisko jest jednoznaczne, wspólne. Wybory będą przeprowadzone, jeżeli będą jakieś próby przeciwstawiania się temu, to będziemy wykorzystywali wszystkie środki, jakie przynależą państwu, po to, by prawo zostało wykonane - powiedział Kaczyński.