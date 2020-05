Pracownik IKEA zwolniony po słowach o LGBT. Prokuratura stawia zarzuty kierowniczce

polakadam 2 godziny temu Oceniono 50 razy 16

A po co ten człowiek cytował w pracy biblię? Może to jakiś jehowa?

Ale prawdopodobnie zwolnili go za coś innego. Gość nie umiał albo nie chciał współpracować w zespole. Siał ferment , robił fochy z byle powodu. Taki prostak z przerośniętym ego. Zwykły cymbał.