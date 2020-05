Pogoda na dziś - piątek 29 maja. Na północy i zachodzie będzie dziś bardzo słonecznie

Zobacz wideo Topniejący lodowiec może spaść z Mont Blanc

W piątek niewielkie opady deszczu pojawią się w siedmiu województwach. Odpoczniemy więc od burz, które dawały nam się we znaki w tym tygodniu.

Temperatura. Najwyższa temperatura w Białymstoku i Zielonej Górze

Najcieplejszy piątek czeka mieszkańców województwa podlaskiego i lubuskiego. W tych regionach zapowiadanych jest dziś maksymalnie 19 stopni. Jeden stopień mniej pokażą termometry w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach prognozowanych jest 17 stopni. Najniższa temperatura, 14 stopni, przewidywana jest dla Pomorza.

Pogoda na dziś - piątek 29 maja gazeta.pl

Opady. Umiarkowane porywy wiatru w całym kraju

Przez niemal cały dzień mieszkańcy północnej, zachodniej i centralnej Polski będą mogli cieszyć się praktycznie bezchmurnym niebem. Więcej chmur prognozowanych jest jedynie na wschodzie i południu kraju. W województwach podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i w południowych powiatach Dolnego Śląska prognozowane są przelotne opady deszczu. Pojawią się one w drugiej części dnia, rano tak jak w innych regionach, będzie tutaj bardzo słonecznie. Najbardziej uciążliwe mogą być dziś umiarkowane i silne porywy wiatru. Miejscami wiać będzie z prędkością do 50 km/h. W województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim prędkość wiatru może osiągnąć do 66 km/h.

