Oświadczenie Prokuratury Krajowej w sprawie Magdaleny K. "Próba uniknięcia odpowiedzialności karnej"

meff_fistofeles godzinę temu Oceniono 15 razy 7

"nie ma zagrożenia wpływania na działalność orzeczniczą sędziów, czy to ze względu na przedmiot postępowania, czy osoby której dotyczy to postępowanie"



w to już nikt nie uwierzy. I teraz zobaczcie, co narobił piss. teraz nawet pospolitego bandytę nie wydadzą do wolski, bo NIKT nie jest w stanie zagwarantować uczciwego procesu... no to macie swoją rozpier..reformę, tępe aparatczyki.