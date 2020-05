"Hoss" cieszył się wolnością przez cztery dni. Znowu trafił do aresztu. "Nie wiem, dlaczego to robią"

Król mafii wnuczkowej, Arkadiusz Ł. ps. "Hoss", po czterech dniach wolności w środę znów trafił za kratki. We wtorek Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpatrzył zażalenie prokuratury w jego sprawie i zdecydował, że nie może oczekiwać na wyrok poza murami więzienia. - Nie wiem, dlaczego to robią ze mną. Stawiałem się na dozór policyjny - żalił się "Hoss" przed powrotem do aresztu.

