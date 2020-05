Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Gdzie jest burza?

motyw4 pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Jakie to szczęście, że w Wielkiej Polsce Katolickiej żadne kataklizmy nam nie grożą, bo żyjemy bezpiecznie w opływającym w dobrobyt kraju nad Wisłą, którym mądrze i sprawiedliwie rządzi (nie myśląc o sobie ale o potrzebach wszystkich mieszkańców bez względu na wyznanie i kolor skóry) Panujący Nam Prezes Polski Jego Wysokość Jarosław Kaczyński, Brat Lecha Poległego w Zamachu Smoleńskim wespół z Prezydentem Polski Od Morza Do Morza Jego Jaśnie Wysokością Andrzejem Dudą (Błogosławione Łono, Które Go Wydało i Piersi, Które Ssał) oraz Najwybitniejszym Premierem Powojennej Polski Mateuszem Morawieckim!!! Czuwa też nad naszym cudownym krajem Król Polski Jezus Chrystus i Jego Matka Przenajświętsza Panienka Maryja Zawsze Dziewica a także Największy z Papieży Polaków Święty Jan Paweł Drugi Wielki!!!