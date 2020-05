Do ataku w szczecińskiej galerii handlowej Galaxy doszło w niedzielę 23 grudnia po godzinie 17. W trakcie seansu filmu dla dzieci dwóch 30-letnich mężczyzn zostało wielokrotnie ugodzonych nożem przez napastnika, którego chwilę później schwytała ochrona galerii. Poszkodowani trafili do szpitala z licznymi ranami na szyi oraz udach. Jeden z nich zmarł. Z informacji, do których dotarła wówczas szczecińska redakcja "Gazety Wyborczej", wynikało, że atak mógł mieć tło osobiste.

REKLAMA

Jak ustalił "Głos Szczeciński", Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał napastnika na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny, a proces toczył się z wyłączeniem jawności. Co więcej, mężczyzna będzie musiał wypłacić też po 100 tys. zł zadośćuczynienia poszkodowanemu i rodzinie ofiary.

Zobacz wideo Policjanci zatrzymali 15 i 13-latka, którzy od kilku tygodni znęcali się nad niepełnosprawnymi

"Sąd Okręgowy w Szczecinie wymierzył oskarżonemu o dokonanie w dniu 23 grudnia 2018 r w jednym ze szczecińskich kin zabójstwa mężczyzny oraz usiłowania zabójstwa drugiego mężczyzny, który został ciężko ranny, karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto zasądził od oskarżonego dla osoby najbliższej zmarłemu oraz pokrzywdzonego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości po 100 000 złotych - powiedział w rozmowie z "Głosem Szczecińskim" sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie.