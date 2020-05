Magdalena K. chce azylu politycznego. Powołała się na "brak niezależności prokuratury" i sytuację w SN

bartgda 2 godziny temu Oceniono 61 razy 45

To, że ta osoba jest gangsterem to jedno. To, że niestety ma podstawy do takiej argumentacji to jest dopiero problem. Obawiam się niestety, że ten azyl może dostać, bo akurat argumenty adwokata są jak najbardziej słuszne. I nie ma tu znaczenia, że ta kobieta powinna gnić w więzieniu. Ona ma prawo do obrony i korzysta z niego tak jak potrafi. Państwo polskie pod wodzą "dobrej zmiany" jej to tylko bardzo ułatwia.